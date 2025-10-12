Роби Уилямс тръгва на ново турне догодина
Едва завърнал се от настоящото си турне, британската поп легенда Роби Уилямс потвърди, че през февруари 2026 г. ще стартира ново турне в Обединеното кралство, което ще съвпадне с излизането на предстоящия му албум „Britpop“. Събитието, озаглавено The Long 90’s Tour, ще бъде музикално пътешествие назад към златната ера на британския поп от 90-те години и ще обхване ключови градове в Англия и Шотландия, пише Факти.
Турнето започва на 4 февруари 2026 г. в Barrowlands Ballroom, Глазгоу, и ще продължи с дати в Liverpool Olympia на 6 февруари, O2 Academy Brixton, Лондон на 8 февруари, и Civic Hall, Уулвърхемптън на 9 февруари, потвърждава сайтът на Уилямс. Денят на концерта в Ливърпул съвпада с официалното издаване на новия му албум.
Предварителната продажба на билети ще започне в края на ноември, като феновете, направили предпоръчка на „Britpop“, ще получат приоритетен достъп. Според информация от BBC и The Independent, интересът към концертите вече е изключително висок, след като певецът не е провеждал самостоятелно клубно турне от близо десетилетие.
Новият албум на Роби Уилямс, който излиза на 6 февруари 2026 г., е определян като най-личния му проект от години. Първоначално планиран за 10 октомври 2025 г., релийзът беше отложен по организационни причини, като самият изпълнител шеговито призна, че „не е искал да се изправи срещу Тейлър Суифт в класациите“.
В интервю за The Guardian Уилямс обяснява, че „Britpop“ е албумът, който би искал да направи още през 1995 г., веднага след напускането си на Take That. Проектът включва участия на емблематични фигури от британската сцена — Крис Мартин от Coldplay, Gaz Coombes от Supergrass, Тони Айоми от Black Sabbath и стария му колега Гари Барлоу.
Певецът описва звученето като „по-сурово, китарно и химново от всичко, което съм правил досега“. Сред вече издадените сингли са „Rocket“, „Spies“, „Human“ и най-новият „Pretty Face“, който се изкачи в Топ 20 на британския радиоефир в първата си седмица.
Обложката на албума показва Уилямс в червен анцуг от фестивала Glastonbury 1995, символ на ерата, която вдъхновява целия проект.
Новината за турнето идва само дни след като Роби завърши турнето си за 2025 г. с камерно шоу в лондонския клуб Dingwalls, описано от NME като „носталгичен концерт, пропит с енергията на 90-те“. Сетлистът включваше класики като Angels и Let Me Entertain You, но и няколко неиздавани парчета от „Britpop“.
Концертът беше определен като „най-малкото шоу в кариерата на Роби“, а публиката — от 400 души — видя певеца в една от най-искрените му форми.
Малко преди това Роби Уилямс отмени участие в Турция поради „съображения за обществена безопасност“, но увери, че планираните дати в Обединеното кралство ще се проведат по план.
Ако „Britpop“ оглави британската класация за албуми, това ще бъде 16-ият №1 в кариерата на Уилямс, с което той ще изпревари рекорда на The Beatles — постижение, което само няколко артисти в историята могат да претендират.
С този проект Роби не просто се връща към своето минало, а и заявява мястото си в настоящето — като артист, способен да обединява поколения и музикални епохи.
„Този албум е любовно писмо към времето, когато музиката ни караше да вярваме, че всичко е възможно. И сега искам отново да създам това усещане“, казва Уилямс в изявление пред The Independent.
Успоредно с музикалните си проекти, Роби Уилямс продължава да се изявява и на екрана. Миналата година излезе биографичният филм „Better Man“, в който певецът е представен чрез CGI образ — символична визия за начина, по който се е чувствал „като изпълняваща маймуна в собственото си шоу“.
През 2023 г. Netflix излъчи документалния сериал „Robbie Williams“, проследяващ борбата му със зависимости, тревожност и напрежението от славата. Проектът беше сред най-гледаните документални продукции в платформата в първата седмица след премиерата си.
