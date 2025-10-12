Роби Уилямс тръгва на ново турне догодина

Кадър ФБ

Едва завърнал се от настоящото си турне, британската поп легенда Роби Уилямс потвърди, че през февруари 2026 г. ще стартира ново турне в Обединеното кралство, което ще съвпадне с излизането на предстоящия му албум „Britpop“. Събитието, озаглавено The Long 90’s Tour, ще бъде музикално пътешествие назад към златната ера на британския поп от 90-те години и ще обхване ключови градове в Англия и Шотландия, пише Факти.

Турнето започва на 4 февруари 2026 г. в Barrowlands Ballroom, Глазгоу, и ще продължи с дати в Liverpool Olympia на 6 февруари, O2 Academy Brixton, Лондон на 8 февруари, и Civic Hall, Уулвърхемптън на 9 февруари, потвърждава сайтът на Уилямс. Денят на концерта в Ливърпул съвпада с официалното издаване на новия му албум.

Предварителната продажба на билети ще започне в края на ноември, като феновете, направили предпоръчка на „Britpop“, ще получат приоритетен достъп. Според информация от BBC и The Independent, интересът към концертите вече е изключително висок, след като певецът не е провеждал самостоятелно клубно турне от близо десетилетие.

Новият албум на Роби Уилямс, който излиза на 6 февруари 2026 г., е определян като най-личния му проект от години. Първоначално планиран за 10 октомври 2025 г., релийзът беше отложен по организационни причини, като самият изпълнител шеговито призна, че „не е искал да се изправи срещу Тейлър Суифт в класациите“.

В интервю за The Guardian Уилямс обяснява, че „Britpop“ е албумът, който би искал да направи още през 1995 г., веднага след напускането си на Take That. Проектът включва участия на емблематични фигури от британската сцена — Крис Мартин от Coldplay, Gaz Coombes от Supergrass, Тони Айоми от Black Sabbath и стария му колега Гари Барлоу.

Певецът описва звученето като „по-сурово, китарно и химново от всичко, което съм правил досега“. Сред вече издадените сингли са „Rocket“, „Spies“, „Human“ и най-новият „Pretty Face“, който се изкачи в Топ 20 на британския радиоефир в първата си седмица.

Обложката на албума показва Уилямс в червен анцуг от фестивала Glastonbury 1995, символ на ерата, която вдъхновява целия проект.

Новината за турнето идва само дни след като Роби завърши турнето си за 2025 г. с камерно шоу в лондонския клуб Dingwalls, описано от NME като „носталгичен концерт, пропит с енергията на 90-те“. Сетлистът включваше класики като Angels и Let Me Entertain You, но и няколко неиздавани парчета от „Britpop“.

Концертът беше определен като „най-малкото шоу в кариерата на Роби“, а публиката — от 400 души — видя певеца в една от най-искрените му форми.

Малко преди това Роби Уилямс отмени участие в Турция поради „съображения за обществена безопасност“, но увери, че планираните дати в Обединеното кралство ще се проведат по план.

Ако „Britpop“ оглави британската класация за албуми, това ще бъде 16-ият №1 в кариерата на Уилямс, с което той ще изпревари рекорда на The Beatles — постижение, което само няколко артисти в историята могат да претендират.

С този проект Роби не просто се връща към своето минало, а и заявява мястото си в настоящето — като артист, способен да обединява поколения и музикални епохи.

„Този албум е любовно писмо към времето, когато музиката ни караше да вярваме, че всичко е възможно. И сега искам отново да създам това усещане“, казва Уилямс в изявление пред The Independent.

Успоредно с музикалните си проекти, Роби Уилямс продължава да се изявява и на екрана. Миналата година излезе биографичният филм „Better Man“, в който певецът е представен чрез CGI образ — символична визия за начина, по който се е чувствал „като изпълняваща маймуна в собственото си шоу“.

През 2023 г. Netflix излъчи документалния сериал „Robbie Williams“, проследяващ борбата му със зависимости, тревожност и напрежението от славата. Проектът беше сред най-гледаните документални продукции в платформата в първата седмица след премиерата си.

