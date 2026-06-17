Робот изрита дете в сърцето в Китай и продължи сякаш нищо не се е случило

Кадър Инстаграм

Видео, заснето в Китай, предизвика нови опасения относно възхода на хуманоидните роботи, предаде БТВ.

Машина с клоунска перука рита малко момче в стомаха по време на публична демонстрация.

Инцидентът се е случил по време на туристическа атракция в Синдзян, където десетки зрители са се събрали, за да проследят демонстрация на робот, който показва движения от бойни изкуства. Но това, което започва като забавна демонстрация на футуристични технологии, бързо се превръща в сцена, направо излязла от научнофантастичен кошмар, пише „Ню Йорк Поyст“.

Носейки яркосиня клоунска перука, роботът удря във въздуха, преди да се завърти драматично на 360 градуса. След това внезапно изпъва краката си и нанася ритник в корема на малко момче.

Китайски хуманоиден робот нападна създателите си

Детето започва да се превива от болка, преди да падне на земята.

Зрителите наблизо наблюдават шокирано. След като нанася ритника, машината се залитва леко назад, възвръща равновесието си и продължава с движенията си, сякаш нищо не се е случило.

Karate Kick Kid Terminator 👇 pic.twitter.com/8rNV4UmN6Q — Truthseeker (@Xx17965797N) June 5, 2026

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!