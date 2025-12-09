Робот се появи в центъра на София

Булфото

Днес в центъра на София се случи нещо необичайно – на площада се появи Роботът Робърт, първият по рода си социален робот, създаден да общува свободно с хората. С интересни движения, изразителни светлинни очи и приятен глас, Робърт веднага привлече вниманието на минувачите. Деца спираха, за да го поздравят, а възрастни се усмихваха, когато той им задаваше въпроси или разказваше за себе си. Робърт се снима с десетки хора, като за всеки намираше по някоя любезна дума или забавен коментар.

Появата му в центъра на София се превърна в малко градско събитие – хората не просто го гледаха, а разговаряха с него, шегуваха се и дори го питаха за бъдещето на роботите. А Робърт, сякаш съвсем естествено, отговаряше търпеливо и усмихнато. Това беше първата, но със сигурност не и последната му разходка из София.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!