Род Стюарт с грандиозен концерт на 80-годишна възраст

снимка: Булфото

На 80-годишна възраст, рок легендата сър Род Стюарт демонстрира, че възрастта е просто число.

В интервю преди предстоящото му участие на фестивала „Гластънбъри“ в събота, музикантът се шегува с физическата си форма, заявявайки: „Знаете ли, че мога да пробягам 100 метра за 19 секунди?“

Стюарт заема престижния „Legends slot“ на главната Пирамидална сцена – място, запазено за емблематични изпълнители, предава Нова тв. Въпреки честта, певецът не е напълно доволен от термина, използван за описанието на часовия му пояс:

„Просто ми се иска да не го наричат ‘следобеден чай’. Звучи като време за разговори на по цигара, нали?“ – коментира той с усмивка.

След преговори с организаторите, Род е успял да удължи първоначално предложеното му време от 75 на 90 минути. „Обикновено концертите ми са над два часа, така че все пак ще има много песни, които няма да можем да включим. Този път няма да говоря много между песните. Ще изпълня едно парче, ще извикам ‘следващото’ и ще продължа направо към него“, анонсира той.

Изборът на песни със сигурност няма да е лесен. Сър Род разполага с една от най-емблематичните дискографии в историята на рок музиката – от ранните хитове с групата Faces като Stay With Me и Ooh La La, през соловите успехи с песни като Maggie May и Do Ya Think I’m Sexy?, до по-късните балади като Downtown Train и Have I Told You Lately.

Последното участие на Стюарт на „Гластънбъри“ беше през 2002 г., когато присъствието му предизвика смесени реакции. В началото публиката беше резервирана, а музикалният критик на BBC Иън Йънгс тогава отбеляза, че Род е изглеждал „прекалено сериозен“.

В крайна сметка обаче, силната програма и познатите за всички песни превърнаха вечерта в триумф. Финалът с Sailing обедини 100 000 души в едновременно пеене, сякаш всички бяха заедно на огромен кораб в средата на Атлантическия океан.

Колкото до самия Стюарт? Той признава, че „няма никакъв спомен“ от това участие.

