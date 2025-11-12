Роден 1994 година гледа "Далас" и спечели 250 милиона долара от схема с руски петрол

Кадър Петричор

Кристофър Епингер използва вратички в санкциите и схеми в Дубай

30-годишният германски търговец Кристофър Епингер успя да спечели 250 милиона долара от търговия с руски петрол само за три години, съобщи Financial Times. Роденият през 1994 година бизнесмен е използвал сложни схеми и вратички в международните санкции, наложени след началото на войната в Украйна, за да натрупа огромното си състояние, пише Дунав мост

Вдъхновение от телевизионния екран

Още от детството си Епингер е бил "очарован" от образа на петролния магнат Джей Ар Юинг от култовия американски сериал "Далас". След като завършва първи курс по бизнес в университета в Хамбург, той получава стаж в националната петролна компания на Казахстан – KazMunayGas. Там създава ключови контакти, включително с Иляс Тасмагамбетов, племенник на един от най-влиятелните политици в страната.

Пътят към богатството

Истинският пробив за Епингер идва след началото на военните действия в Украйна през 2022 година. Докато големите западни компании се оттеглят от пазара на руски горива, младият търговец вижда възможност. Той установява връзки с рафинерия във Фуджейра, Обединените арабски емирства (ОАЕ), собственост на германския гигант Uniper.

Търговецът започва сътрудничество с Mercantile & Maritime Group (M&M) и нейния основател Муртаза Лахани, който има десетилетен опит в сложните петролни сделки. Според Bloomberg, Лахани е създал мрежа от компании за "Роснефт", за да избегне санкциите.

Схемата "смесване"

Епингер използва схема за "смесване" на суров петрол чрез системата за съхранение в ОАЕ. Мазутът първоначално идва от Русия, но след преминаване през резервоарите във Фуджейра, получава сертификат, че е "смесен в ОАЕ". Това се оказва достатъчно за адвокатите и контрагентите да приемат стоката като легална.

"Спечелих първия си 1 милион долара", споделя Епингер пред Financial Times за първата си голяма сделка през май 2022 година.

В периода от 2022 до 2025 година компанията му CE Energy доставя 3,3 милиона тона петрол и петролни продукти на световния пазар на стойност близо 2 милиарда долара. Сред клиентите са държави като Нигерия, Бахамите, Испания, Китай и Малайзия.

Край на руската авантюра

Днес Епингер живее във вила за 14 милиона евро във Франция и вече не завижда на старите търговци, забогатели след разпадането на СССР. През февруари 2025 година обаче неговата компания CE Energy прекрати търговията с руски петрол поради нарасналите "политически рискове", а отношенията с партньорите му се влошиха.

