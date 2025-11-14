реклама

Роден в България пилот загина в Турция

14.11.2025 / 16:25

Кадър БНТ

Наш изселник е загинал при авиокатастрофа. Мъжът е бил пилот на турски самолет за гасене на пожари. Инцидентът е станал в Хърватска, съобщиха от Министерството на земеделието и горите на Турция.

Два турски самолета излетели от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар. Заради лошите метеорологични условия те прекарали нощта на летището в Риека, а в 17:38 ч. излетели оттам към летището в хърватската столица. Заради лошите условия обаче и двата самолета взели решение да се върнат, съобщава БНТ.

Докато единият се приземил, с другия е била загубена връзка към 18:25 часа.

Новината за инцидента беше потвърдена и от министъра на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ.

"Останките на противопожарния самолет на Главната дирекция по горите бяха открити близо до Сен, Хърватия, след като радиовръзката с него беше загубена“, написа той в профила си в социалната мрежа "Екс“.

Министър Юмаклъ поднесе съболезнования на близките и на колегите на загиналия пилот.

39-годишният пилот Хасан Бахар е роден в България. Семейството му заминава за Турция, когато той е съвсем малък. Фамилията е живеела в Омуртаг, разкриха за "24Родопи" близки на загиналия.

 

