Родена е през 1969 г., често нямаше 5 лева и й смениха името на Силвия, днес цяла България я познава като Есил

11.12.2025 / 12:25 1

Кадър Фб, Есил Дюран 

"Най-вероятно защото имах корекции по себе си. Имах най-полезните весели и щури 4 години от живота си! Често нямах и 5 лв., но силно вярвах, че това е временно. На вашето внимание - студентката Силвия Горанова", написа Есил, която тогава е със сменено име заради "Възродителния процес", пише България днес

Тя е една от най-успешните попфолк певицив България. Родена е в Хасково на 5 юли 1969 г. Започва да се занимава с танци от първи клас. Първи стъпки в пеенето прави, когато е на 16 години, с вокален педагог Борис Вълканов. През 1985 г. участва в хасковската вокална група "Марса“.

Завършва Националната музикална академия в класа на Ирина Чмихова със специалност "поп и джаз пеене“.

През 2008 г. е част от националното турне "Планета Дерби“.

Участва в журито на риалити форматите Music Idol и България търси талант, a през 2020 г. участва във втория сезон на Маскираният певец в ролята на Ангелът.

Певицата е част от "Като две капки вода" през 2022 г.

На 29 октомври 2022 г. Есил Дюран представя концерта си "Другото лице“.

 

robotron2000 (преди 55 минути)
Рейтинг: 53543 | Одобрение: 1928
тя и кака брена се казва Фахрета Яхич ама не знам дали е зорлем или продуктово позициониране 

