Родена на 6 октомври 1991 година и е принцеса за Стоичков

Христо Стоичков поздрави за рождения й ден голямата си дъщеря Христина. Тя е родена на днешния ден през 1991 година в Барселона:



"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!



Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! Честит рожден ден, принцесо моя!", написа Камата в социалната мрежа Фейсбук

