Родена на 6 октомври 1991 година и е принцеса за Стоичков

06.10.2025 / 21:38 1

Кадър Фб

Христо Стоичков поздрави за рождения й ден голямата си дъщеря Христина. Тя е родена на днешния ден през 1991 година в Барселона:

"Моят прекрасен ангел днес става още по-красив, по-мъдър и по-добър! Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш!

Днес е твоят ден, скъпа Хриси! Бъди безкрайно щастлива и не спирай да ни даряваш с добротата ти! Честит рожден ден, принцесо моя!", написа Камата в социалната мрежа Фейсбук

 

1
0
kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 514797 | Одобрение: 95057
Пак ли тоя плъх бе....Само той има дъщеря !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

