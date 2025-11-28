Родените след 2010 година: Край на работата в офис и мейлите

Пиксабей

Ново изследване разкрива, че поколение Алфа - между 2010 и 2024 г., очаква работата им да бъде драматично различна от тази на техните родители – от отмирането на ежедневното пътуване и имейла до редовната работа с роботи.



Ново проучване на International Workplace Group сред младежи на възраст между 11 и 17 години и техните родители задава въпроси за това как очакват работното място да се промени до 2040 г., когато поколение Алфа ще съставлява по-голямата част от работната сила, пише Парите ни



То установява, че почти девет от десет (86%) очакват работният им живот да се е трансформирал в сравнение с този на родителите им, а офисният живот – да бъде неузнаваем в сравнение с това, което познаваме днес.



Ежедневното пътуване до работа – изчезнало до 2040 г.



Една от най-ярките предвидени промени е свързана с пътуването. По-малко от една трета (29%) от поколение Алфа очакват да прекарват повече от 30 минути на път до работа всеки ден – настоящият модел на работа за много родители, като повечето очакват да имат гъвкавост да работят по-близо до мястото, където живеят.



Три четвърти (75%) заявяват, че намаляването на времето, изгубено в пътуване, ще бъде приоритет, като би им позволило да прекарват повече време със своите семейства, ако самите те станат родители в бъдеще.



Служители напускат заради пътуване до работата



Роботи и изкуствен интелект като ежедневие и имейлът – реликва от миналото



Проучването изследва и ключови технологични прогнози, които, напълно очаквано, се фокусират силно върху изкуствения интелект. 88% от поколение Алфа очакват да използват смарт асистенти и роботи на регулярна база.



Очакват се редица други технологични пробиви, включително VR очила за 3D виртуални срещи (38%), игрови кътове (38%), спални капсули (31%), персонализирани настройки за температура и светлина (28%) и конферентни зали с добавена реалност (25%).



Може би най-смелата прогноза е, че една трета (32%) смята, че имейлът ще бъде “мъртъв” – заменен от нови платформи и технологии, които да осигуряват по-ефективно сътрудничество.

Хибридната работа ще бъде основата на новата реалност



Проучването показва още, че хибридната работа ще бъде стандартният работен модел. 81% от анкетираните споделят, че гъвкавата работа ще бъде норма през 2040 г., като служителите ще имат свободата да избират как и къде да работят.



Само 17% от поколение Алфа очакват да работят от основен офис през цялото време, като повечето ще разделят времето си между дома, локални работни пространства и централен офис, за да гарантират, че могат да изпълнят задачите си по възможно най-ефективния начин. Основните ползи от преминаването към по-нестрог офис модел включват по-малко стрес от пътуване (51%), повече време с приятели и семейство (50%), подобрено здраве и благополучие (43%) и по-продуктивни служители (30%).



Очаква се тази гъвкавост да повиши продуктивността до такава степен, че една трета (33%) от поколение Алфа казва, че четиридневната работна седмица ще бъде норма.

Марк Диксън, основател и главен изпълнителен директор на IWG, коментира: „Следващото поколение служители ясно изразяват своето мнение: гъвкавостта в това къде и как работят не е опция, а необходимост. Настоящото поколение израсна, наблюдавайки как техните родители губят време и пари в дълги ежедневни пътувания, а днешните технологии ефективно ги правят излишни. Технологиите винаги са оформяли света на работата и ще продължат да го правят. Преди 30 години видяхме трансформиращото въздействие от широко разпространеното приемане на имейла, а днес появата на изкуствения интелект и роботите има също толкова дълбоко влияние и ще определя как и къде поколение Алфа ще работи утре.“

