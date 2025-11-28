реклама

Роди на 50, сега става баба

28.11.2025 / 11:36 0

Кадър Фб

Радостна новина дойде от семейството на народната певица Росица Пейчева, съобщи Plovdiv24.bg.

Само преди няколко месеца дъщерята на изпълнителката - Мироана каза заветното "Да" на своя партньор Валентин Василев. Към днешна дата Мироана сподели, че двойката са в очакване на първата си рожба. 

На споделените кадри в социалните мрежи се забелязва вече напредналата бременост на бъдещата млада майка. Това предизвика буря от коментари с поздравителен адрес. 

"Мироанка и баба Роси! Здраве, щастие и много семейна топлина пожелавам на цялото ви семейство.", написа и известния под псевдонима Мис Бони гримьор.

Това ще бъде първо внуче на гласовитата Росица Пейчева, която неотдавна роди момченце.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама