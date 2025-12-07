Роди се нова формула за пенсиониране: 100 лева отгоре към пенсията вместо 10-те заплати

Кадър Пиксабей

Нова идея се завъртя в социалните мрежи за пенсионирането на лицата, които имат право на 10 пенсии при пенсиониране.

Ето какво предлага човек:

Упорито се говори , че при пенсиониране, щели да спрат 10-те заплати обезщетение.

Ако действително това стане не е ли справедливо на тези хора да им се вдигнат пенсиите им до живот със 100 лв месечно.

Аз понеже съм учител и затова повдигам този въпрос

Коментарите веднага се отключиха:

Получават само определени хора по 10 и по 20 заплати. Някой получават по 6 ,някои по 2. Да определят една сума,която да е за всички еднаква. Без значение дали си бил учител,държавен служител,полицай или обикновен работник. Просто ставаш пенсионер и толкоз. Какво е това разделение на хората.

Учителя плаща допълнително 2% за УПФ ако не знаете.Тези с 20 заплати не са внесли и лев осигуровки,нито пенсионна,нито здравна.Защо ги слагате под един знаменател?

Моя работотадел,никога не е плащал на колежки при пенсиониране 6 заплати едната последите 14 г във фирмата другата 11г, правят се на ударени и не дават нищо на работника и като бонуси

Но съм работила при друг частник, който си им плати по 6 заплати при пенсия със стаж повече от 10 г. във фирмата и по 2 заплати под 10 г. , той каза така спазва закона, както е написано, но такива са малко, които спазват.

Вчера един събеседник по БТВ мисля,каза никъде в Европа на военни и полицаи не се дават по 20 заплати при пенсиониране ,само тук в България,нека да дават 5 заплати.

Той направи сметка,че сега ако се пенсионира един военен ще вземем 80 бона, леле как раздават пари онимях, като каза това.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!