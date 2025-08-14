Родилното отделение в Перник поднови работата си

Кадър бТВ

Прекрасна новина за жените, на които им предстои да раждат в наш град и околностите му.

Отделението по акушерство и гинекология (АГ) към Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в Перник възобнови работата си. Това съобщи пред БТА началникът му д-р Ивайло Лазов.

През юли отделението временно преустанови дейност поради невъзможност за осигуряване на 24-часово медицинско обслужване. Мярката, продължила до края на месеца, наложи родилки от Перник да се пренасочват към столични лечебни заведения.

Лазов уточни, че АГ отделението в областния град е заработило на 4 август. В момента по график в него работят три местни акушерки, а с дежурства им помагат и няколко техни колежки от Кюстендил. През есента се очаква и останалият персонал на отделението да се върне на работа, поясни още Лазов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!