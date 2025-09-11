Родител: Две момчета ходят из Ботевград и пребиват децата ни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В Ботевград във вторник вечерта група младежи на около 14-годишна възраст нападнали и нанесли побой над свои връстници в градския парк. Две от децата са били откарани в Спешно отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от децата е отнет портфейла. Родителите са възмутени от властите, тъй като подали жалби за случилото се, но няма предприети действия спрямо побойниците.

Нашите деца всеки ден играят в този парк и изведнъж получаваме съобщение, че са пребити от деца от етнически произход. Като дойдохме в парка, полицията вече беше на място. Децата трепереха, кървяха. Имаше родители на пострадали деца, разказва един от родителите на битите деца пред Нова тв.

Разбрахме, че едно от децата, които бият, тренира бокс, но си е приложило техниката над децата ни. То не е било само бой, а и унижения. Плюели са ги. Накарали са ги да си наведат главите и да гледат в земята и да мълчат и през това време са ги удряли, разказа човекът.

Не говорим за един удар, а за продължително време – 5 минути нанасяне на побой с шутове и юмруци, допълва той.

Синът ми е бил ритан в главата и около корема, друго дете беше с разкървено лице и цялата му тениска беше в кръв и затова ги заведохме децата в Спешното на преглед, коментира една от майките.

И допълва, че всичко се е случило без никаква видима причина.

На следващия ден полицията и кмета са организирали среща с родителите на битите деца, за да се реши какво трябва да се предприеме, тъй като не става въпрос за единичен случай.

Преди десетина дни телевизиите бяха тук по същите причини и сега пак. Значи трябва да се вземат мерки. Например пешеходни патрули, когато парка е пълен, това е най-малкото, коментират родителите.

Младежите, извършили побоя са установени. Те са на 12 и на 14 години. Говорено е с тях в районното управление и е образувана преписка. Агресията не е предизвикана от страна на другите деца, коментират от полицията.

Към момента децата са у дома. Сигнализирани са социалните служби и Местната комисия за борба с противообществените прояви.

