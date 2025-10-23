Родител на жертва на локали: Полицията не направи нищо, а единият беше пълнолетен

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Баща на момче, което за две години е нападано от т.нар. локали в столицата 7-8 пъти, разказа по bTV подробности за начина на действие на бандите. Емил Русев обясни, че те действат в молове и паркове, но избягват училищата.

Модата идва от Англия, а тук младежите гледат техни видеа в ТикТок, обясни бащата. Той разказа за едни от случаите, когато детето му е пребито и са му взети обувките. Тай като това било около блока му, Русев успял да хване двамата биячи.

„Като ги хванах, веднага започнаха да викат, че са непълнолетни. Не ги набих, задържах ги и извиках полиция. Дойдоха след половин час, макар че сме на 5 минути от управлението”, разказа бащата. След това се оказва, че единият нападател е на 16, а другият е пълнолетен, а откраднатите обувки са в колата му.

„Нищо не направиха”, това каза Емил Русев за последствията от намесата на полицията.

