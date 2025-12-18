Родител от училището с камери в тоалетните: Искахме проверка на директора, нямаше резултат

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Срещу задържания директор на столично училище, където бяха открити камери в тоалетните, са подавани сигнали от родители с искане за проверки, но резултат от такива няма. Това каза Виктория Павлова по Нова телевизия, родител на ученик от 138-о училище.

Тя уточни, че тези проверки не са били заради съмнения за незаконното наблюдение и заснемане на децата, а заради напускането на учители и слухове между родители и учители, че „нещата не са съвсем чисти”.

„Коментира се, има притеснени деца, има много притеснени родители”, каза майката.

Представителка на общината обясни, че училищната сграда като общинска има видеонаблюдение само отвън. Директорите обаче имат право да поставят камери и вътре, без да се изисква съгласуване с местната власт. Тя постави въпроса и за това коя фирма би се съгласила да монтира камери в тоалетните. От Нова телевизия съобщиха, че много ученици не са дошли в 138-о училище след разгарянето на скандала.

