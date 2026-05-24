Родители и близки търсят истината за смъртта на 18-годишната Далия

кадър: Нова тв

Почти месец след тежка катастрофа в Искърското дефиле родителите на загинало 18-годишно момиче подозират, че пътният инцидент може да е заради гонка. Все още не е установена и скоростта, с която се е движил автомобилът. Разследването по случая продължава, разказва Нова тв.

Какво точно се е случило в нощта на 28 април, когато 18-годишната Далия се вози в колата на свой връстник? Семейството ѝ продължава да търси отговори. Катастрофата става в село Гара Лакатник. На завой автомобилът се забива в мантинела и изкъртва поне 10 метра от нея.

„Доколкото чуваме е имало гонка между тийнейджъри. Говори се в града, че моята дъщеря и момчето били в едната кола”, казва майката на жертвата - Биляна Петрова за Нова тв.

По случая се води дело в Софийската окръжна прокуратура. 18-годишният шофьор е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. „Към настоящия момент по досъдебното производство няма събрани свидетелски показания или други доказателства, сочещи, че инцидентът е възникнал вследствие на нерегламентирано състезание („гонка“) с друго моторно превозно средство”, уточняват в своя позиция от Софийската окръжна прокуратура.

Няма данни водачът да е шофирал пиян или дрогиран, твърдят от прокуратурата и посочват, че по делото се работи активно. Все още обаче не е готова експертизата, която да даде отговор за скоростта. „Доколкото разбрахме на скоростометъра показвало 45 км/ч. Колкото и да не разбирам, със скорост от 45 км/ч няма как тази кола да се вреже и детето ми да загине”, твърди почернената майка пред Нова.

Активната страна в процеса е семейството на Далия, чиито родители събират относима към наказателния процес информация, твърди адвокат Любомир Таков. „Те обходиха маршрута, за да търсят камери за видеонаблюдение”, посочи юристът, който защитава семейството.

Друга въпросителна е състоянието на мантинелата. Мантинелата не е била направена правилно, твърди Боряна Петрова. Според нея Агенция „Пътна инфраструктура” има грешка със сигурност. „Тук минаващи казват, че мантинелата не е била завършена”, добавя майката на Далия.

В отговор от Пътната агенция заявиха, че мантинелите в село Гара Лакатник към момента на инцидента били изправни.

„Констатирахме липса на спирачен път. Считаме, че той е превишил позволената скорост от 50 км/ч в населено място. Съгласно последните редакции в НПК при превишение на скоростта с над 50 км/ч в населено място се презюмира евентуална умисъл”, посочи адвокат Таков.

„Защо добрите хора си отиват”, пита през сълзи майката на починалата тийнейджърка.

Обвиненият Илиян Танев е футболист на местния отбор на Своге „Спортист”. Той е с отнета книжа и под домашен арест. Защитата му засега отказва коментар.

