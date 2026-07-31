Родители и спортисти протестираха във Варна заради липса на пешеходна пътека

Стопкадър Нова Тв

Родители и състезатели от спортните клубове по ветроходство и кану-каяк във Варна отново излязоха на протест.

Причината – липсата на пешеходна пътека на кръстовището между улица „Девня“ и булевард „Република“, където всеки ден десетки деца са принудени да пресичат натовареното кръстовище, пише nova.bg.

Близо две години, след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка - все още няма решение на проблема. Родителите са категорични, че няма да спрат да настояват за безопасно пресичане, докато не бъде гарантирана сигурността на децата.

Редактор "Екип на Петел",

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