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Родители и спортисти протестираха във Варна заради липса на пешеходна пътека

31.07.2026 / 19:46 0

Стопкадър Нова Тв

Родители и състезатели от спортните клубове по ветроходство и кану-каяк във Варна отново излязоха на протест.

Причината – липсата на пешеходна пътека на кръстовището между улица „Девня“ и булевард „Република“, където всеки ден десетки деца са принудени да пресичат натовареното кръстовище, пише nova.bg.

Близо две години, след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка - все още няма решение на проблема. Родителите са категорични, че няма да спрат да настояват за безопасно пресичане, докато не бъде гарантирана сигурността на децата. 

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