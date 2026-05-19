Родители излязоха на протест в Сливен заради мухъл и влага в детска градина

Родители изразиха недоволство от условията в детската градина на децата им.

Родители на деца от първа група в детска градина „Мак“ в Сливен излязоха на протест заради лоши условия, в които се обучават децата им. По думите им помещенията са с висока влажност и мухъл, а някои от децата вече имат здравословни проблеми.

„Беше сложен влагоабсорбатор, но проблемите продължават. Няколко от децата развиха здравословни проблеми“, заявиха за бТВ родители.

Според тях условията във филиала, където в момента са настанени децата от група „Щурчета“, не са подходящи.

Родители разказаха, че част от децата често боледуват.

„От началото на годината детето ми е с бактерия в носа, което предизвиква кашлица, хрема и отсъствия“, сподели майка на дете от групата.

По думите на други родители проблемът не е само във влажността, а и в липсата на достатъчно добри условия за игра и обучение.

Недоволството ескалирало, след като на родителите бил предложен нов вариант за преместване на групата.

Според тях става дума за помещение в приземен етаж с тесни пространства и стръмни стълби.

„Децата трябва да слизат по 16-17 остри стъпала. Това е опасно“, заяви баща на дете от групата.

Директорът на детската градина Йордан Иванов обясни, че сградният фонд е стар и помещенията не са равностойни.

„Тяхната група ще бъде преместена в основната сграда, в по-добри условия“, заяви той.

От общината заявиха, че през летния период ще бъде извършено обследване на сградата на филиала.

„Ако се докаже наличие на влага и необходимост от ремонт, ще бъдат предприети нужните мерки, така че до 15 септември децата да бъдат в нормални условия“, заяви заместник-кметът Пепа Чиликова.

Родителите обаче настояват за бързо и окончателно решение на проблема, за да бъдат гарантирани безопасността и здравето на децата.

