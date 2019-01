Родители на убито дете искат изтеглянето на номиран за "Оскар" филм

Лентата разказва за жестоката смърт на 2-годишно момченце, убито от други две деца

Английско семейство иска изтеглянето на номинацията на един от късометражните филми, които ще се борят за "Оскар" тази година, съобщава БТА. Денис Фъргюс и Ралф Бълджър са родители на дете, убито на 2-годишна възраст от две по-големи деца в Ливърпул. именно тази шокираща история разказва лентата "Detainment".

James Bulger’s mum Denise tells us why she disagrees with the release of controversial new short film, Detainment, which is based on the transcripts of police interviews with his killers Jon Venables and Robert Thompson, and shows a more sympathetic depiction of the murderers.

