Родители от Варна алармират: От дни детска градина остана без парно и без алтернативно отопление

За абсурдна ситуация с липса на отопление във варненска детска градина "Детско градче" сигнализираха родители на редакционната поща на Петел.бг.

Ето какво твърдят притеснените родители:

"Искам да ви сигнализирам за абсурдна ситуация в ДГ “Детско градче”. От дни децата ни не посещават градина, защото парното не работи, а алтернативно отопление няма.

​Въпреки сериозността на ситуацията, директорът на детското заведение не е осигурила алтернативни методи за отопление и не предоставя никаква официална информация за сроковете за отстраняване на проблема и адекватно решение. Единственото "решение", предложено на родителите, е да държим децата си у дома за неопределено време.

Това е недопустимо в 21 век, при наличие на колкова алтернативи! Това поставя в безизходица работещите родители и прекъсва подготвителния процес на децата, които са в 4-та група, за първи клас. В неделя вечер се пускат съобщения по групи от персонала в градината, че за понеделник има вариант за приемане на децата. В понеделник сутрин се изпраща съобщение, което гласи "Много е студено в помещението, вие си решете". Какво да реши един родител,поставен в такава ситуация половин час преди работа?

​Родителите сме принудени да вземаме отпуски или да оставяме децата на близки, докато ръководството на градината просто мълчи.

Молим за вашето съдействие, за да разберем защо една общинска детска градина няма план за действие при авария и защо няма прозрачност в управлението ѝ."

От редакцията на Петел.бг направихме запитване до Община Варна, но към момента няма получен отговор.

