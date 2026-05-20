Родители протестират пред Община Пловдив

Снимка Фейсбук, Община Пловдив

Напрежение пред сградата на общината в града под тепетата.

Родители на деца от две пловдивски училища протестират пред сградата на общината заради проточил се ремонт.

Основно училище „Княз Александър I“ и Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ се помещават в над 140-годишна сграда паметник на културата, която е опасна за обитаване.

Хората са обезверени и не вярват вече на обещания. Ремонтът е продължил твърде дълго време, казват хората.

От кметството на район „Централен“ заявиха за bTV, че строителите ще предадат обекта на 15 август, за да има време за почистване и обзавеждане за предстоящата учебна година.

„Ремонтът реално се случва на части. От стартирането му вече има 4 години. Ремонтът, който създава проблем за учебния процес, вече е една цяла година!“, казва Марина Манолова, родител.

„Възмущава ме това, че няколко години слушам едни и същи лъжи. Топката се прехвърля. Училището стана яма за крадене на пари“, коментира Гергана Милева, родител.

