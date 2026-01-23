Родители пуснаха сигнал до прокуратурата: Учителка в детската градина залепи устата на детето ни с тиксо

Кадър ИИ

Сигнал за насилие над тригодишно дете в детска градина разследва Районната прокуратурата във Враца. Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето, а после го е увещавала да не споделя вкъщи, защото било шега.



Според майката над детето е упражнено и физическо, и психическо насилие. По думите ѝ ситуацията, в която синът ѝ е попаднал е била животозастрашаваща.



Момченцето споделя за инцидента на 9 януари, друг учител свидетел как устата му е залепена от педагог с тиксо. Между тях избухва скандал, пише bTV.



Директорката на учебното заведение Ваня Недялкова коментира, че е била изключително изненадана от сигнала, защото досега не е имало оплаквания от въпросната учителка. По думите ѝ информацията на майката не е потвърдена.



"Въпросната госпожа работи от 2 години в нашето учебно заведение, има изключително добри отзиви от родителите, децата са привързани към нея. Тя е изключително нежен и приветлив човек. Не знам за конфликт между учители или родители“, посочи Недялкова.



Зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева заяви, че досега не са имали в градската администрация жалба срещу въпросната детска градина. По думите ѝ са проведени разговори с психолог, който е готов да подкрепи както семейството, така и персонала в градината.



Родители на други деца заявиха, че този сигнал е спекулация, а децата им идват с усмивка на градина. "Познавам майката, децата ни са в една група и категорично не ѝ вярвам. Моето дете тук е сигурно и спокойно“, каза друг родител.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!