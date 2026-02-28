Родители са загрижени за гребната база във Варна

Снимка Община Варна

Бъдещето на спортни таланти в морската столица е застрашено.

Напрежението около бъдещето на гребната база „Сия Нейкова“ във Варна продължава.

Загриженост и тревога бележат последните дни за спортната общност във Варна. Гребната база „Сия Нейкова“ е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани със самото ѝ съществуване. Днес в празничния Тодоровден, родители на състезатели се събраха, за да изразят публично своята позиция и подкрепа към клуба и неговата дейност.

Силният емоционален момент на срещата бе, когато семействата подредиха десетки медали и отличия, спечелени от децата им през годините. Те заявиха, че зад всеки медал стоят усилия, дисциплина и безброй часове тренировки, проведени именно на тази база. По думите им, гребната база не е просто спортно съоръжение, а място, което изгражда характер, отговорност и шампиони.

„Децата ни постоянно ни питат: Какво ще стане с нашата база? Къде ще тренираме? Ние нямаме отговор“, споделиха притеснени родители. Според тях несигурността влияе не само на подготовката на младите спортисти, но и на мотивацията им.

Ръководството на клуба обяви, че предстои среща с новия областен управител на Варна, на която ще бъдат поставени всички въпроси, свързани с бъдещето на базата. След разговора се очаква да бъде организирана и официална пресконференция, на която ще стане ясно какви са следващите стъпки и има ли реална възможност проблемът да бъде решен.

Гребането има дългогодишни традиции в морската столица, а базата „Сия Нейкова“ е дала старт на множество успешни спортни кариери.

