Родители създадоха платформа за размяна на места в детски градини във Варна

Пиксабей

Варненско семейство създаде нова безплатна платформа, която предлага възможност за намиране на взаимни съвпадения за размяна на места в детски градини във Варна. Сайтът е предназначен за използване след излизането на резултатите от класирането (тези за първо класиране се очаква да бъдат обявени днес) и позволява на родителите да въведат детската градина, в която е прието детето им, както и до три други градини. При взаимно съвпадение между две семейства, платформата им дава директен контакт.

Причина за създаването на платформата е вече нефункциониращият идентичен сайт, който е служил за ориентир за варненските родители през минали години. Благодарение на новата платформа в случай че дете е прието в градина "А", но родителят желае то да бъде в градина "Б", при огледално съвпадение на семейство, което е прието в градина "Б", но желае градина "А", те могат да се открият лесно и да продължат към официалната административна процедура. А каква е тя?

Родителите отиват в градината, в която са приети децата им и след попълване на допълнителни молби посочват желанието си за размяна, обясни в ефира на Радио Варна Теодора Танева, създател на платформата. Идеята за сайта за размяна идва по лични причини - кандидатстването за първа група на детето ѝ. Така Танева и нейният съпруг създават https://dgrazmyana.eu/

Колкото повече родители използват платформата, толкова по-голям е шансът за успешно съвпадение. Това е една независима гражданска инициатива и не участва в административния процес на размяна - тя улеснява връзката с родителите, поясни Танева. Платформата се използва само за размяна на места в детски градини, но не за ясли или яслени групи, подчерта тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!