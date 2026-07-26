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Родители търсят истината за мистериозната смърт на дъщеря си след езотеричен ритуал

26.07.2026 / 09:54 0

Кадър Нова Тв

Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Смятат, че е била убита. Прокуратурата отказва детайли, разследването било в активна фаза.  Според източници от разследването жената е участвала в езотеричен ритуал, на който е приела ударна доза никотин. По Нова Тв Мариета Николаева подрежда пъзела на мистериозната смърт на 35-годишната жена. 

Родителите на починалата разказват, че досега не им е давана никаква информация, а вече са подавали 15 молби за информация до прокуратурата и за ускоряване на разследването.

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