Родители търсят истината за мистериозната смърт на дъщеря си след езотеричен ритуал

Кадър Нова Тв

Повече от година родители търсят причината за смъртта на дъщеря си. Смятат, че е била убита. Прокуратурата отказва детайли, разследването било в активна фаза. Според източници от разследването жената е участвала в езотеричен ритуал, на който е приела ударна доза никотин. По Нова Тв Мариета Николаева подрежда пъзела на мистериозната смърт на 35-годишната жена.

Родителите на починалата разказват, че досега не им е давана никаква информация, а вече са подавали 15 молби за информация до прокуратурата и за ускоряване на разследването.

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Редактор "Екип на Петел",

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