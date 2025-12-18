Родителите на деца до 12 години - с гъвкаво работно време целогодишно

кадър Нова нюз

Родителите или осиновителите на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Досега такава възможност имаха родителите на деца само до 8-годишна възраст. Депутатите отхвърлиха и може би едни от най-спорните текстове, които предвиждаха съдът да разпределя времето между майката и бащата, така че всеки един от родителите да има минимум 127 дни годишно, прекарани със своето дете. В крайна сметка, народните представители се обединиха около идеята съдът да решава как двамата родители да споделят отговорността за отглеждането на своите деца.

Промените в Семейният кодекс предизвикаха много разнопосочни реакции, а идеята за реформи продължаваше вече почти една година.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. „За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против" беше групата на „Морал, единство, чест". С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

Приети бяха още и промени в Семейния кодекс, които предвиждат възможност за споделено родителство.

„Днес приехме окончателно промени в Семейния кодекс, по които се работи повече от една година. Трудни текстове. Чувствителна тема. Истински човешки съдби. Детски съдби”, публикува Деница Сачева в своя профил във Facebook.

Според председателя на парламентарната комисия законът вече дава повече възможности на детето да запази връзката си с майката и бащата, дори след раздяла. Това ще се случва след преценка на съда, който решава дали съвместното упражняване на родителските права е възможно и безопасно. По думите ѝ промените търсят баланс при защита на детето, яснота за правата и задълженията на родителите, повече отговорност, по-малко използване на децата като средство за натиск или отмъщение.

„Регламентирахме и нещо много човешко – че връзката родител–дете не е само „в определен ден и час“, а може да се поддържа и чрез разговори, съобщения, дистанционна комуникация. Защото любовта не е по график”, посочва още тя.

По думите ѝ, децата не трябва да плащат цената на нечии конфликти.

„Законът дава инструменти. От нас, възрастните, зависи дали ще ги използваме зряло. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“”, завършва публикацията си Сачева, предаде БТА.

