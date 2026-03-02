Родителите на загиналите на Околчица искат разкриване на трафичните данни от мобилните им телефони

Кадър нова тв

Близките на убитите в кемпера край Околчица трима души отправиха официално редица питания до прокуратурата. Исканията са отправени от майката на Николай Златков Ралица Асенова, от майката на Ивайло Калушев Стилияна Димитрова-Майсторова и от бащата на 15-годишният Алекс Яни Макулев като пострадали. Те са публикувани от сайта OFFnews.bg.

Родителите настояват да се изиска разрешение от Окръжния съд във Враца на трафичните данни от телефоните на трите жертви. Според тях това е наложително, за да се види движението на всеки един от тримата на 1 февруари т.г., защото например Николай Златков не е тръгнал от Петрохан, откъдето е тръгнал кемпер с Калушев и Алекс.

Близките настояват съдът да изиска трафичните данни на всички телефони и IMEI (съдържащи информация за произхода, модела и серийния номер на устройството), които са попадали в клетките около мястото на връх Околчица в периода 31.01-08.02 т.г. И да се отправи молба за правна помощ до САЩ за работата на мобилната станция "Старлинк" в кемпера в този период.

Близките поставят и въпроси за установени противоречия, за които има публикации в медиите. Така например те питат дали е вярно, че смъртта на тримата е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането, което стана на 8 февруари. Това би означавало те да починали на 6 февруари.

Заради противоречивата информация, която се появява, близките искат да бъдат направени нови огледи на телата на Калушев, Златков и Макулев, на които да присъстват и те като пострадали. Ако това не бъде направено, ще бъде поставена под силно съмнение достоверността на експертизите.

Близките искат повторен разпит на поемните лица и на вещите лица по местопрестъплението на Околчица, както и нов оглед на кемпера.

В същото време стана ясно, че родителите на загиналите край връх Околчица Николай Златков и Александър Макулев отново са получили отказ да видят телата на децата си. Само преди три дни Ралица Асенова, майката на Златков, се оплака че е получила забрана да види детето си. Сега става ясно, че такова право не е дадено и на близките на 15-годишния Алекс - на неговата сестра и на неговия баща.

Днес Асенова отново е била в Съдебна медицина и Окръжна прокуратура - Враца. "За разлика от миналия път вече бяха любезни. Депозирахме исканията, които бяхме подготвили и получихме входящи номера", казва майката на Николай Златков.

"Поискахме да се срещнем с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, но той отново не беше в прокуратурата. Заместникът му също не беше там. Обясниха ни, че заради 3 март всички са нанякъде. Аз обаче настоях, че не е възможно да няма дежурен прокурор. Тогава извикаха Веселин Вътов. Държа да кажа, че това е първият адекватен и човечен служител, с когото се срещам. Той ни каза, че ни разбира и ни съчувства, но не може да направи нищо", разказва Асенова. Тя допълни, че отказът да види тялото на сина си е обоснован с назначени нови експертизи.

Според Асенова такава ситуация е напълно ненормална."Ние като родители имаме право да видим децата си. Никой досега не ни се е обадил, че децата ни са мъртви. Не сме ги разпознали", твърди тя.

Освен Ралица Асенова днес във Враца са били и сестрата на 15-годишния Сашко и баща му Яни Макулев. Те са имали пълномощно от майката на Ивайло Калушев да видят и неговото тяло, ако това бъде разрешено.

Телата на Александър, на Николай и Ивайло Калушев бяха открити край връх Околчица няколко дни след трагедията във хижа Петрохан, където загинаха Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Само часове след първото ходене на Асенова в Съдебна медицина, прокуратурата пусна съобщение през bTV. В него се обясняваше, че са назначени допълнителни експертизи на труповете от кемпер край Околчица и че до техния край няма как да бъдат освободени телата. Допълнителната експертиза трябвало да покаже кога е настъпила смъртта на тримата в кемпер, защото имало разлика в температурата на планината и в равнината.

