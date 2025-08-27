Родни служители искат повече отпуск от стандартните 20 дни

Пиксабей

Все повече IT специалисти в България настояват за повече от стандартните 20 дни платен годишен отпуск, показва ново проучване на DEV.BG. На фона на нарастващия риск от професионално прегаряне (бърнаут), служителите в технологичната индустрия ясно заявяват нуждата си от по-добър баланс между работа и личен живот. Според изследването, този критерий вече е втори по важност при избор на нов работодател, веднага след водещия фактор – конкурентно възнаграждение и придобивки.

Резултатите от анкетата показват, че най-голямата група от анкетираните определя като оптимална почивката в рамките на 25 до 30 почивни дни годишно. Втората най-често предпочитана опция е за над 30 дни. Най-нежелана остава стандартната оферта от 20 дни, която в момента се предлага от близо 46% от компаниите в сектора.

Около 32,4% от работодателите осигуряват между 21 и 25 дни, а едва 17,4% предлагат над 25 дни отпуск – показател, че че очакванията на служителите и реалността се разминават.

„Резултатите ясно показват, че IT специалистите осъзнават важността на пълноценната почивка за своето ментално здраве и продуктивност. Компаниите, които искат да привлекат и задържат най-добрите кадри, трябва да преосмислят политиките си за отпуски и гъвкавост,“ коментира Емил Попов, маркетинг мениджър в DEV.BG.

Стресът – по-голям проблем от липсата на почивни дни

Любопитна тенденция в изследването е, че за над 20% от специалистите броят на дните отпуск не е най-важен. Те поставят на първо място възможностите за по-добро управление на почивката с цел справяне с моментите на стрес и извънредно изтощение. В такива моменти желани са още психологическа подкрепа или други практики за постигане на устойчивост.

Гъвкаво работно време – компромисното решение

Анализът на DEV.BG на база на анкета, проведена сред 119 души, показва още, че близо 66% от тех-компаниите в България предлагат частично гъвкаво работно време – предпочитан модел пред изцяло фиксираните графици. Въпреки това в почти всички варианти на организация на труда преобладава предложението за 20 дни отпуск.

Чуждестранните фирми у нас по-често следват глобалните тенденции, въвеждайки по-гъвкави модели, докато българските работодатели по-рядко предлагат по-дълъг платен отпуск, но пък компенсират с други мерки за по-добър баланс.

Глобален контекст

Проучването идва на фона на засилен натиск от страна на международни технологични гиганти служителите да намалят дистанционната работа и да се върнат по офисите офисите – тенденция, която предизвиква недоволство в световен мащаб. В същото време в глобален план се надига все по-силно движение за 4-дневна работна седмица. На фона на подобна картина изглежда българските компании, които предлагат повече почивни дни и по-добра гъвкавост, се оказват по-привлекателни за ИТ талантите и то не само на местния, но и на глобалния пазар, пише "Технюз".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!