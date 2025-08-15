Роднина на пометените с АТВ: Метнали са ги като кегли на тревата

Редактор: Недко Петров

Проговори брата на мъжа, чията съпруга и четиригодишно момченце бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг. При инцидента пострадаха и двете деца на Юлиян Здравков.

Снаха ми и малкото й дете са в тежко състояние. С черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Те не са в съзнание. Моите две деца са с по-леки травми. Със счупен крак и счупено стъпало е малкото ми дете, а голямото ми дете е с шевове на главата. Намират се в неврология за допълнителни прегледи, разкри Юлиян.

Мои приятели, които работят тук, ми казаха че гумите на това превозно средство са свистели. С много висока скорост ги е ударил, и са ги метнали като кегли на тревата. Като дойдох имаше много полиция. Питах ги защо няма арестуван, защо не е с белезници, защо няма тестове, защо нищо не се прави. Казаха всичко ще се направи, добави той.

Име на това момче, което е карало АТВ-то, няма никъде. Знаем, че баща му е полицай, майка му е нещо в съда в Несебър, и имаме опасение, че ще бъде покрито всичко. Нашата държава трябва малко да се събуди, трябва да се даде гласност. Колко жертви трябва да станат. Тук това не е първия случай. Преди две години на същото място същата количка помита жена с павилион и я залива с вряла вода, каза още за БНТ мъжът.

