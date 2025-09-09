Роднините на Христина: Обвинението не е променено, свидетели не са разпитани

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Роднините на починалата след инцидента с АТВ в Слънчев бяг Христина се надяват в следващите дни да могат да получат тялото ѝ, за да могат да я погребат. Това каза по Нова телевизия нейният близък Юлиян Здравков.

Той каза също, че съмненията на семейството, че се прави опит за прикриването на истината по случая да се потули, остават. По негови думи, има още свидетели на бруталния сблъсък, които не са разпитани.

„До момента обвинението не е променено. Не знам какво повече трябва да стане”, коментира Здравков. Той посочи, че властта действа доста по-енергично по случая с побоя на полицейския шеф в Русе, отколкото по трагедията в Слънчев бряг.

