Родолюбиво пътешествие в българската история пресъздадоха децата от ДГ „Христо Ботев” във Варна

Снимка ДГ "Христо Ботев"

Имало едно време един народ – по-многоброен от пясъка в морето и по-силен от бурята в степта.

Имало слава и доблест, чест и дълг, вяра и достойнство, победа и триумф.

Имало верни приятели и жестоки нашественици.

Имало пролята кръв.

Имало раждане и смърт, предателство и измяна.

Имало герои, които падали в бой за свободата на България. Нека помним!

Това бе посланието, което отправиха децата от четвърта група „Делфинче” в ДГ № 8 „Христо Ботев” в спектакъл по родолюбие, посветен на Трети март в Юнашкия салон във Варна. Директор на детското заведение е Елица Вълчева, учители на малките артисти – Севдалина Мундрикова и Здравка Петрова, а музикален ръководител е Елица Стоянова.

Патриотичният спектакъл, който притвориха децата, бе своеобразно пътешествие в славната българска история. История, която ни дава самочувствие като на нация, която може повече. На народ, живеещ на земя, която е един от историческите центрове на европейската цивилизация.

По време на събитието родолюбивите българчета влязоха в ролята на хан Аспарух, Райна княгиня и още и още бележити славни български герои, на които отдадоха почит с патриотични стихове и песни. Мултимедия, наситена с кадри, запечатали славни мигове от българската история, онагледи пътешествието през вековете.

Официални гости на събитието в Юнашкия салон бяха областният управител на Варна Атанас Михов, кметът на район Одесос Янислава Шопова, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности” при Община Варна Антоанета Хинева, Коста Базитов – председател на Общонараден комитет „Васил Левски” - Варна, дългогодишният директор на ДГ ”Христо Ботев” Веска Янакиева, поетът Станислав Пенев, директори на детски градини, учители и родители.

„Децата изнесоха урок по история! За първи път чувам толкова малки ученици да рецитират стихове на толкова много възрожденски поети. Това е забележително! И ме кара да вярвам, че нашата България ще пребъде!”, коментира областният управител Атанас Михов.

Директорът на ДГ „Христо Ботев” Елица Вълчева отправи послание към гостите и децата, в което акцент бе колко е важно е да пренесем духа на българина и да го съхраним в сърцата си.

„За нас е важно да възпитаме децата да уважават историческото минало, да носят в сърцата си духа на Ботев и Левски. С гордост и вдигнати глави да обявяват „Аз съм българче!”. Свободата е завет! Завет, който носим отговорността да предадем през поколенията. От нас зависи децата ни да растат горди, със самочувствие, с вяра. Три неща е съхранил българският род през поколенията - родът вековен и величествен, вярата – истинска, езикът – нежен като мълвеж, но силен като оръжие и сабя. Това са велики думи, оставени ни и стигнали до нас. Само един народ, който почита свободата си, я заслужава. Бъдете горди българи!”, апелира директорът на детското заведение.

