Родопи 24: Депутат се хвали с колко колежки е преспал

Имах един съученик, голям образ. Говореше разпалено за голямата си мечта. Да станел кмет на родното си село. Поради една причина – да си асфалтира улицата до къщата, че била страшен сокак!, пише Самуил Крумов в Родопи 24.

В момента е гастарбайтер из Европа. Строи пътища за други хора. За жалост.

Един приятел преди време пък се бе закахърил, че не го слагали на избираемо място в предизборните листи. Пък така искал да влезе в парламента.

Викам му „Да ти имам мечтите! Аз искам да променя този свят, поне малка част от него, да стане малко по-приемлив, по-добър! Ти за някакви листи мислиш и се тюхкаш“.

Такива работи.

Миналата седмица депутатите на Ивелин „величието“ три пъти му се извиняваха, че се били регистрирали в пленарна зала. А той обещал на електората да не го правят.

Обещал е значи да влезе в парламента и групата му да не работи?!

Леле!

А, какви чутовни личности са минали през българския парламент! Интелект, ерудиция, кеф да ти е да ги слушаш! И… всички си тръгваха омерзени от него.

Такава е картината. Спомням си преди години един депутат от региона, който три изречения смислени не можеше да подреди, та караше дори журналисти от негово име да правят интервюта с… него?! Щото много бил зает и не можел да си подреди посланията. Нещо от сорта „Бе, направете го вие, така, така, хубаво да стане“.

Като влезе в парламента не спря да се хвали с колко депутатки от своята, че и други групи бил преспал. Къде ги водил, в какви хотели, квартири, че какво ги правил…

Жив бардак.

Това е положението. Бойко преди време бе казал „кофти мат`р`ял“. Все си мислех, че има предвид електората, ама май не.

Де да знам. Пък и имам по-важна задача, да променям света. Стига с тия депутати.

На снимките:

-Тази мома е била кандидат-кмет, участвала в индустрията за възрастни в Гърция;

-Тука има, тука няма. Какво е общото ли?! Все залагат, за да спечелят после…

