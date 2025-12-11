Роджър Федерер се завръща на корта

кадър,архив: Нова тв

Минаха 3 години откакто Роджър Федерер прекрати активната си кариера. Като изключим шоуто му в Шанхай тази есен, където игра на двойки, следващият месец в Мелбърн Маестрото официално ще играе демонстративни мачове.



Събитието ще е единствено по рода си, защото ще се случи по време на така наречената Откриваща церемония на Australian Open, която ще се проведе за първи път. На 17 януари, вечерта преди жребия за основната схема при дамите и мъжете, Федерер ще се изправи срещу други бивши водачи в световната ранглиста: Андре Агаси, Патрик Рафтър и Лейтън Хюит.



Билетите вече са в продажба и започват от 149 долара, допълва Фокус.



Дълго време швейцарецът лекуваше коляното си, заради което се и пенсионира, но вече е по-добре и тренира достатъчно активно, за да може да участва в демонстративни двубои.

