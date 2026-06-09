Роман Абрамович може да се окаже ключовият играч за край на войната в Украйна

Кадър Ютуб

В сложната геополитическа игра на войната в Украйна, някои фигури действат далеч от светлините на прожекторите. Роман Абрамович, бившият собственик на „Челси“, се оказа в една от тези роли – невидимият мост между двама лидери, които отдавна не са в синхрон. Въпреки наложените санкции, руският олигарх се опита да предаде ключово послание от Киев до Кремъл, предаде Нет нюз.

Срещата между украинския президент Володимир Зеленски и Абрамович в Киев бе обгната в мистерия. По желание на милиардера, комуникацията трябваше да остане строго поверителна. Целта? Да се изследва възможността за преки преговори между Зеленски и Владимир Путин за първи път от началото на пълномащабната инвазия.

Въпреки отвореността към диалог, Киев постави категорични условия. Зеленски ясно подчерта, че териториалната цялост на Украйна не е обект на пазарлъци. Посланието към Путин бе еднозначно: няма да има отстъпване на Донбас. За украинската страна това е „червената линия“, която не може да бъде прекръсната, независимо от дипломатическия натиск.

Стратегията на Украйна в този момент изглежда внимателно изчислена. Чрез успешни удари по руските нефтопреработвателни заводи и стабилизирането на фронта, Киев се опитва да създаде подходящи условия, които да стимулират Москва да потърси незабавно прекратяване на огъня.

Зеленски разкри пред британските медии, че най-бързият път към мира е „замразяването“ на сраженията по настоящата фронтова линия. Това обаче не означава капитулация или признаване на загубени територии, а по-скоро тактическа пауза, която да позволи преминаването към истински дипломатически фронт, без риск от внезапно възобновяване на бойните действия.

Роман Абрамович вече е доказал своята полезност в миналото, участвайки в ранните етапи на преговорите и в сделката за зърното в Черно море. Макар присъствието му впоследствие да избледня, този нов опит за посредничество показва, че в конфликти от такъв мащаб неформалните канали за комуникация остават жизненоважни, дори когато официалните врати са затворени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!