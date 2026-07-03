Роман Василев: Има много пропуски за "Баба Алино", които трябва да се разгледат

Кадър бТВ

След като си публична личност, личният ти живот е публичен. Има няколко масива с данни в МВР. Те се ползват по различен начин. Няма пречка да се установи пътуване до Дубай или обратно. Полетните списъци се пазят и може да се провери. Това каза бившият зам.-главен прокурор на София Роман Василев в предаването „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

PNR системата я имат всички държави. Чрез нея може да се установят всички факти. Говорим за пътуване до Дубай-Турция и обратно – това може да се установи. Пътуването с частни самолетът, има маршрут и брой на пасажерите, уточни той.

Със сигурност истината ще стане ясна. Очевидно, че някъде в МВР някой крие информация. МВР има достъп до много информационни масиви. Гранична полиция не може да не разполага с информация кой кога е излизал от България, заяви журналистът Йово Николов.

Една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината. Морално осъдимо е Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова да са пътували заедно в частен самолет, смята той и добави, че теренът в България е доста кален.

Откъде Калин Стоянов знае, че има злоупотреба с данни?, попита журналистът.

Роман Василев уточни, че след като има подадени сигнали за извършени престъпления, прокуратурата е длъжна да извърши проверка.

„Аз бих разделил нещата на три – това, че някой лети с частен самолет, не е престъпление. В декларацията има графа, в която се декларира какви подаръци е получавал, за воаяжите и т.н. независимо кой е платил – трябва да се декларира. Втората тема – няма лошо някой да плати полета, въпросът е каква е връзката, какви са парите, дали няма скрито финансиране. И трето, няма наказателно преследване, ако конституционният съдия не е бил встъпил в длъжност, това е по-скоро морално укоримо по етичния кодекс“, обясни Василев.

Бившият зам.-главен прокурор на София поясни, че под санкции единствено попадат разплащанията в долари. По думите му няма пречки един депутат да получава заплатата си по банков път, въпреки санкциите по „Магнитски“.

Във връзка с исканата оставка на градския прокурор на столицата Емилия Русинова от министъра на правосъдието, Роман Василев коментира, че може да стане по искане на Прокурорската колегия на ВСС и тя да се отстрани за срок от три месеца. Това се прави, за да се намали репутационният риск, като да се коментира случая.

Бившият зам.-главен прокурор на София е пълномощник и представлява единия от международните инвеститори в „Баба Алино“. Във връзка с казуса за незаконно застрояване той заяви: „Понеже се изговориха много неща, има много пропуски, които трябва да се разгледат. Тук политиката пак я поставяме над закона, над правото, правят се какви ли не констатации. Всички разбираме какъв е репутационният риск за тези инвеститори, като се говори, че са се прали пари. Има изготвени документи от международна одитна компания, които доказват, че парите на клиента ми са бели и с доказан произход“. По думите му никой нищо не е обещавал. Той каза още, че се очаква да излязат много интересни неща по случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!