Ромина и Жоро Игнатов търсят хора за "Съдебен спор"

В търсене на нови кадри е екипът на скандалното предаване "Съдебен спор". Това разбираме от обява, качена от водещата Ромина Андонова, предаде Пловдив 24



В нея е посочено, че предаването се нуждае от две позиции - за шофьор и организатор, а към тях са описани и отговорностите, които ще трябва да изпълняват кандидатите за двете длъжности.



Кой ли късметлия ще вози Жоро Игнатов до домовете на участниците, пита HotArena?

