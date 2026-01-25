реклама

Ромски кланове се млатиха с метални тръби в Горна Оряховица

25.01.2026 / 16:46 1

Кадър Нова телевизия

Две ромски фамилии от горнооряховския квартал "Калтринец" влязоха в пререкание. 

Стигна се до физическа саморазправа. Причината - стара вражда, съобщава Нова телевизия.

Инцидентът е станал по обед. По време на боя са използвани метални тръби. 

След последвала жалба от едната страна се стигна до струпване и второ сбиване, този път пред полицията в Горна Оряховица.

Задържани са участници в сбиването. Наложило се е фамилиите да бъдат отделени една от друга с полицейски кордон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
бачо Кольо (преди 25 минути)
Рейтинг: 21530 | Одобрение: 5750
Не моЗе да бъде-в гечево няма роми има само римляни от гарата!
Колкото повече,толкова повече!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама