Ромски пастор заплаши кметицата на Габрово с линч

снимка: Община Габрово

"Тази кметица /на Габрово, бел. ред./ веднага да си дава оставката, защото аз ще накарам децата да я линчуват. Не майките, а децата".

Това казва ромският пастор Петко Асенов във видеоконферентен разговор със свои последователи, в който участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Видео от разговора се разпространява в социалните мрежи, предава БГНЕС.

Във видеото Петко Асенов твърди, че преди да поиска оставката на Христова, е разговарял с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, от когото също иска кметицата на Габрово да си подаде оставката. И пред министъра отправя заплахи за свикване на големи протести на роми в града. След което Асенов кани Демерджиев да дойде в града, на което вътрешният министър му отговаря, че срещите се правят в кабинета му в МВР, и се надява да не трябва да изпраща още много полиция в града заради размирици.

Напрежението в Габрово избухна след побой в един от кварталите на града, при който роми, настанени в общински жилища, са нападнали съседите си българи и турци. Скандалът стана в празничния 6 май, а на видео от инцидента се вижда множество роми, всеки от които въоръжени със сопи, да се отправя на бой. След като видеото беше разпространено в социалните мрежи, в града започнаха протести срещу ромите.

По данни на Демерджиев конфликтът е между две групи, които живеят в съседство. Едната група е настанена в общинско жилище от около девет месеца, като официално там се водят баба и внучка. Останалите участници твърдят, че са били на гости. В сбиването са участвали седем роми, а от другата страна са били петима души от български и турски произход от две семейства със собствени жилища.

При конфликта пострадаха трима души – двама пълнолетни с леки телесни повреди и 16-годишен младеж с прорезна рана на кутрето на дясната ръка. Към момента има един обвиняем, за когото предстои мярка за неотклонение „домашен арест“.

Преди дни самият Демерджиев прехвърли вината за инцидента на кметицата Таня Христова с думите, че "знаете кой настанява хората в общински жилища".

Кметицата на Габрово Таня Христова е един от най-успешните кметове в страната, като заема поста от 2011 г. и печели подкрепата на габровци на всички местни избори оттогава насам.

В града са изпратени допълнителни сили на жандармерията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!