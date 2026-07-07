Роналдо: Тръгвам си с чиста съвест. Преди мен Португалия не беше печелила нищо

Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания (0:1) на 1/8-финалите на Световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световната титла на "мореплавателите". Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе три трофея на страната си - европейската титла и две от Лигата на нациите, предаде Спортал.

„Тръгвам си с чиста съвест. Направих всичко, което можех. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега има три. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и Световното първенство. Дадохме всичко от себе си... изиграхме добър мач, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него“, заяви Роналдо.

Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си.

„Това беше последното ми Световно първенство, да“, добави той. „Но що се отнася до останалото, има време да помисля, да бъда със семейството си и да не говоря прибързано.“

Редактор "Екип на Петел",

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