Роналдо Феномена: Карло Анчелоти допусна твърде много грешки

Снимка уикипедия, Antonio Cruz/ABr

Една загуба, която нарани цял един народ. Няколко часа след изненадващото отпадане на „Селесао“ от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство Бразилия все още е в шок и търси виновници за провала. Сред гласовете, които посочват причините за това разочарование, този на легендата Роналдо Феномена отеква с особена сила.

Двукратният световен шампион с Бразилия (1994, 2002) не се поколеба да посочи основния виновник за този провал: Карло Анчелоти.

„Честно казано, мисля, че това отпадане се дължи на решенията, взети от резервната скамейка. Карло Анчелоти е един от най-добрите треньори в историята на футбола, но тази вечер допусна твърде много грешки“, заяви Феномена, пише Спортал.бг.

Според него Ендрик е трябвало да получи повече минути на терена по време на този Мондиал, предвид неговата енергия, агресивност и непредвидимост.

Освен изборите на италианския специалист на скамейката, Роналдо постави под въпрос и неговия избор на 26-те повикани играчи: „Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в групата. Той направи изключителен сезон, намира се в страхотна форма, а Бразилия се нуждаеше от нападател, способен да донесе нещо различно“.

Но критиките на Роналдо не се ограничиха само до треньорския щаб. Феномена не пощади и Винисиус Жуниор: “Той също трябва да поеме своята отговорност. Всички знаем за таланта му, но това Световно първенство не отговори на очакванията към него. Той така и не успя да намери обичайното си ниво на игра, това, което го кара да доминира в клубния си отбор. Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те така и не се оказаха на висота.”

Редактор "Екип на Петел",

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