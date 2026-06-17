Роналдо Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

Снимка уикипедия, Antonio Cruz/ABr

Двукратният световен шампион с Бразилия Роналдо заяви, че аржентинският нападател и капитан на националния отбор на страната си Лионел Меси е най-добрият футболист в историята.

„Всеки път, когато Меси стъпи на терена, всичко става историческо. Време е да спрем да се крием и да признаем факта, че той е най-добрият играч на всички времена. Лео продължава да демонстрира отлични представяния всеки сезон и на Световното първенство, но съмненията за това все още остават. Снощи беше поредната незабравима и историческа нощ, която завинаги ще остане в аналите“, цитира Роналдо Mundo Deportivo.

Меси отбеляза хеттрик в откриващия мач на Световното първенство срещу Алжир (3:0) и вече има 16 гола на Световното първенство. Тази цифра го изравни с германеца Мирослав Клозе, който преди това държеше едноличното лидерство в историята на турнира като водещ голмайстор на турнира за всички времена, и изпревари Роналдо, който има на сметката си 15 попадения, пише Спортал.бг.

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