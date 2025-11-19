Роналдо благодари на Тръмп за приема в Белия дом

Кадър Youtube

Нападателят на Ал-Насър и португалският национален отбор Кристиано Роналдо написа благодарствено послание до президента на САЩ Доналд Тръмп за приема му в Белия дом.

Събитието се проведе на вечеря в чест на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Америка, посочва БТА.

„Благодаря Ви, г-н Президент, за поканата и топлото посрещане, което отправихте към мен и бъдещата ми съпруга. Всеки от нас има какво смислено да даде и аз съм готов да направя своята част, като вдъхновя новите поколения да изградят бъдеще, основано на смелост, отговорност и траен мир“, написа Роналдо в своя профил в социалните мрежи.

Роналдо играе за Ал-Насър от 2023 г. През този сезон той е изиграл 11 мача във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки 2 асистенции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!