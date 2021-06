Роналдо демонстративно разкара бутилките "Кока Кола" и призова: Пийте вода

Кадър ТРТ

Звездата Кристияно Роналдо влезе почти в директна война срещу гиганта Кока Кола.

Компанията е основен спонсор на Европейското по футбол.

Въпреки това нападателят на Португалия и една от най-големите звезди на UEFA EURO 2020 Кристиано Роналдо призова хората да пият повече вода.

Роналдо премести две бутилки, които бяха поставени пред него, и да призове присъстващите да пият вода, вдигайки във въздуха бутилка с минерална вода.

Portuguese football star Cristiano Ronaldo moved away two cola bottles of one of the UEFA sponsor drinks during a press conference before their Euro 2020 game against Hungary pic.twitter.com/FJlrK6WgW5