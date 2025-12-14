кадър: vindiese, Инстаграм

Кристиано Роналдо в "Бързи и яростни".

Точно така! Кристиано Роналдо може да получи роля в "Бързи и яростни". Филмовата поредица, която нашумя в началото на 2000-те, все още не е приключила, като се очаква през 2026 г. да излезе последния епизод.

А главният актьор Вин Дизел потвърди в социалните мрежи, че Роналдо може да получи роля, видя Бтв спорт.

"Всички питаха, дали той ще участва в "Бързи и яростни". Трябва да ви призная нещо. Подготвили сме роля за него", написа американският актьор в Instagram.

Това няма да е първият път, в който виждаме футболисти във филми и сериали. Златан Ибрахимович, Зинедин Зидан, Ерик Кантона, Дейвид Бекъм и Пеле са само част от дългия списък с имена на играчи, получили роля в холивудски продукции.

А полузащитникът Вини Джоунс прекратява кариерата си през 1999 г. и става актьор, като дори участва в култови филми на Гай Ричи като "Две димящи дула" и "Гепи".

Кристиано Роналдо не малко пъти е споделял в интервюта какво ще прави, след като прекрати състезателната си кариера. Едно нещо обаче той отбеляза със сигурност - че няма да бъде треньор.

Най-голямата цел на португалската суперзвезда преди всичко е да премине границата от 1000 гола в професионалния футбол. Засега той има 954.

Сега вече всички футболни фенове с нетърпения очакват да видят една от иконите на световния футбол в една от най-обичаните филмови поредици.А преди седмица Роналдо стана съсобственик на WOW FC - нова MMA организация, която има за цел да се противопостави на другите ММА лиги. Той обедини сили с шампиона в UFC Илия Топурия за този мащабен проект.

