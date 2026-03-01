реклама

Роналдо пропусна дузпа и се контузи

01.03.2026 / 00:30 0

кадър: youtubeКристиано Роналдо пропусна дузпа и се контузи при победа на Ал-Насър с 3:1 като гост на Ал Файха в мач от 24-ия кръг на Саудитската Про Лига.

Още в 11-ата минута гостите получиха дузпа. Именно Роналдо се нагърби с изпълнението, но уцели страничния стълб.

В добавеното време на първото полувреме Абдулелах Ал-Амри вкара топката в собствената си врата и домакините излязоха напред в резултата.

Ал-Насър обърна с голове на Садио Мане, Абдулах Ал-Хамдан и автогол на Орландо Москера. В 81-вата минута Кристиано приключи участието си в мача, след като изпита дискомфорт, предаде Фокус.

След успеха Ал-Насър е лидер в класирането с 61 точки, на две пред втория Ал Ахли. Ал Файха е 12-и с 27 пункта.

