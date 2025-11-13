Роналдо разкри за Мондиал 2026

Кадър Ютуб

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо е убеден, че не е възможно да отбележи гол номер 1000 в своята кариера точно на финала на Мондиал 2026.

Това стана ясно от негово изказване по време на пресконференцията му преди мача с Ейре, на която беше попитан дали вярва в този възможен сценарий, видя Спортал.

„Хора, вие гледате твърде много филми (смее се – б.р.). Това е твърде перфектно, за да се случи. Нека се върнем в реалността: разбира се, всички тези числа ме радват. Националният тим никога не зависи само от един играч, но тези статистики си остават много позитивни. Просто искам да играя на предстоящото Световно първенство, иначе нямаше да съм тук. Нека вървим стъпка по стъпка. Но ако все пак това се случи, ще е добър знак и бих завършил кариерата си по велик начин“, отговори Роналдо, който досега има общо 953 гола, а финалът на Мондиал 2026 е на 19 юли догодина в Ню Джърси.

