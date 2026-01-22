Роналдо с гол 960 в кариерата си

кадър: Х

"Ал Насър" победи "Дамак" с 2:1 при гостуването си в 17-ия кръг от саудитското първенство.

Резултата на стадион "Принц Султан бин Абдул Азиз" откри Абдулрахман Гариб в 5-ата минута.

Кристиано Роналдо удвои в 50-ата с 960-ия си официален гол в кариерата, благодарение на асистенция от сънародника му - Жоао Феликс.

Джамал Харкас оформи крайния резултат в 68-ата минута чрез пас на Абдула Ал Кахтани, пише "Фокус".

"Дамак" е на 15-о място с 11 точки. "Ал Насър" е втори с 37 точки, само с 4 след "Ал Хилал", който има и мач по-малко.

