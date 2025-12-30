Роналдо с гол номер 957 в кариерата си

Кадър Youtube

"Ал-Насър" завърши наравно 2:2 при гостуването си на "Ал-Етифак" в мач от 11-тия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Тимът на Кристиано Роналдо сложиха край на впечатляващата серия от победи. Досега лидерът се радваше на десет успеха в десет кръга.

За Ал-Насър точни бяха Жоао Феликс и Кристиано Роналдо с гол номер 957 в кариерата му, с което му остават още 43 до голямата цел. Португалецът е в преследване на гол номер 1000.

Бившият халф на "Ливърпул" Жоржиньо Вайналдум отбеляза и двете попадения за домакините от "Ал-Етифак", пише gol.bg.

