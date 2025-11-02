Роналдо с нови два гола

кадър: Спортал,архив

Кристиано Роналдо продължава похода към историческия гол №1000! Португалската суперзвезда отбеляза нови две попадения и вече има 952 на сметката си.

Петкратният носител на "Златната топка" донесе седми пореден шампионатен успех на Ал Насър - 2:1 срещу гостуващия Ал Файха.

В Рияд гостите откриха в 13' чрез Ремесейро, а Роналдо възстанови равенството в 37' след подаване на Кингсли Коман. Кристиано реализира победния гол от дузпа в 14-ата минута от добавеното време.

Ал Насър владееше инициативата, обаче трябваше да чака до последните минути, за да си осигури трите точки. Шестте минути добавеното време станаха повече от двойни, преди "жълтите" да получат дузпа след продължителен VAR преглед.

Зад топката застана Роналдо и не сбърка. Той отпразнува гола като големия си съперник Лионел Меси - посочи небето с две ръце, видя Бтв спорт.

"Нищо не е приключило, докато той не каже!", написаха от Ал Насър в социалните мрежи.

Интересното е, че Кристиано Роналдо и синът му блеснаха в една и съща вечер. Младокът се разписа при 3:0 за Португалия срещу Уелс на ниво юноши до 16 години.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!