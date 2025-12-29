Роналдо се доближава до 1000 гола в професионалната си кариера

Кадър Youtube

Кристиано Роналдо вкара два гола и "Ал Насър" спечели с 3:0 над "Ал Оходод", за да стане първият отбор в историята на саудитското футболно първенство с десет поредни победи на старта на нов сезон.

Роналдо откри резултата в 31-ата минута с удар от близко разстояние след корнер, след което вкара с петичка в добавеното време на първата част, пише България он ер.

Така португалската звезда записа до 12-и гол за сезон и води в класацията на реализаторите заедно със съотборника си Жоао Феликс, който оформи крайния резултат през второто полувреме.

С двата си гола Роналдо достигна попадения номер 955 и 956 в професионалната си кариера. За португалската суперзвезда това е и 14-а календарна година с над 40 отбелязани гола.

Победата оставя "Ал Насър" начело в класирането с 30 точки и четири повече от преследвача "Ал Хилал".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

